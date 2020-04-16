由遊戲橘子代理的手遊《天堂M》在昨（15）日推出了【高階妖精 妖精的逆襲】預先登錄網頁，只要參與預先登錄活動的玩家就可以獲得多樣好禮。而且，遊戲也釋出【奇岩村莊保衛戰】副本活動，四大古老Boss將在特定時間內突襲奇岩村莊的玩家，同時也公開了【探究真實吧！】副本以及再次開放【試煉之塔】，想要挑戰的玩家千萬不要錯過。

妖精是《天堂M》的四大經典職業之一，這次改版妖精將脫胎換骨，除了提升遠距離的傷害、增加吸收傷害的buff技能外，同時也新增了強力的控場技能，讓重生後的妖精在戰場的影響力大幅上漲。而參與預先登錄活動的玩家們還可獲得「高級裝備組合製作票券（期限制）、太古的玉璽（活動）、龍之聖水x5、+3倫提斯耳環交換證書（活動）」等多樣稀有虛寶。

同時，【奇岩村莊保衛戰】副本也將登場，活動期間內，四大古老Boss（卡士伯、死亡騎士、克特、巴風特）將會在每天兩個特定時間突襲奇岩村莊的玩家，需要大家同心協力來對抗。另外，限時活動【探究真實吧！】也同步釋出，還有為了慶祝這次妖精改版，會重新開放【試煉之塔】供玩家挑戰，想要了解更詳細活動資訊的玩家，請參考《天堂M》官方網站以及官方粉絲團。