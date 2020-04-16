隨著科技日新月異，為了讓生活更便利，不少家電結合AI，甚至還有廠商欲打造全自動AI家庭，也成為未來趨勢。日前TBS電視台一檔節目，模擬未來世界的模樣，出門前全靠高科技解決需求，沒想到僅需10分鐘就能完成刷牙、穿衣、整理儀容等，讓來賓驚呼不已。

綜藝節目《未来はここまで来た》中，受測者先是被Gatebox全息投影裝置叫醒，還可與AI智能進行對話，再者靠智能床鋪整理床面，其以注入空氣使其膨脹的原哩，讓棉被歸位，而進入淋浴間洗澡時，泡泡蓮蓬頭只要一按鈕，即可切換溫水與泡沫，有效的減少洗澡時間。

假若發現洗好的衣服未乾，還可下令讓遠距做家務的機器人幫忙曬衣，整理儀容時，有全自動幫忙刷牙機，其具有14個刷頭，只需30秒就能自動刷好牙，還可同時站在人體吹風機上，30秒內讓身體全乾並刷淨牙齒，之後就是最頭疼的挑衣服階段。

可以先將衣服數據上傳電腦，就可透過「Virtual Fashion(虛擬時裝)」模擬穿搭，免去試穿衣服的時間，就算衣服未乾也不用擔心，一秒烘乾儀器讓衣服速乾又可以防皺，再用Jamy Toaster烤麵包機做早餐，烤好的麵包上還會顯示當日天氣，省去查看手機的時間。

假若發現隔日垃圾未丟，只要發指令給專門丟垃圾機，機器人就會讀取先前登錄的數據，全自動移動到垃圾場，遇到樓梯也不是問題，受測者去上廁所時，馬桶還會提供尿液檢測，使用手機APP就可查看健康狀況，而門也改為未來門，會提供氣候、交通路況等最新資訊，並將資料更新到手機裡，讓人出門只需花費9分52秒的時間。

而此段影片被上傳至粉專《Uwants》，目前累積34萬觀看次數，不少人回應「這麼高科技，人類還用外出工作嗎？說不定人類都被淘汰了」、「會變植物人吧！過度依賴科技」、「日本人的奇怪設計特別多...」、「未來世界（肥宅的）」，儘管有些科技技術仍不純熟，但也為未來開啟新的篇章。