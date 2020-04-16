棕熊給人的印象大多都是身材魁武、攻擊力強的恐怖形象，雖然也是有可愛的一面，但卻還是會感覺有些怕怕的，但你知道，其實棕熊也是很懂禮貌的嗎？一名攝影師就在美國的國家公園中捕捉到了一隻棕熊的有趣行為，牠竟將同伴用倒的三角錐給扶起放好，引來眾多網友們的驚嘆。

根據《每日郵報》報導，麥克（Michael Mauro）幾年前到位於阿拉斯加的迪納利國家公園和保留區（Denali National Park & Preserve）進行拍攝，當時在他的附近剛好有兩隻棕熊正在走動，其中一隻看見路邊有三角錐便抬起手將之推倒，原本麥克以為身後跟隨的另外一隻棕熊也會和三角錐稍微玩耍一下就離開，沒想到牠竟用嘴叼起了底部的一角，接著在手的輔助下將三角錐擺回原樣，這神奇的舉動讓麥克相當震驚，「這隻熊一定是非常負責任的兄弟，牠清理了爛攤子，並證明了你永遠不知道自然界會發生什麼事」。

網友們看到影片也非常驚訝，紛紛留言：「天啊！這太神奇了」、「工讀生別裝了，快出來！」、「好有禮貌的熊」、「現在的大學生打工裝個熊也這麼有素質」、「不是因為有強迫症就是公德心使然了」、「這熊是處女座？」。