在日本，相撲為傳統神道儀式與體術，屬專業競技項目，而其實宋朝也有相撲文化。北宋時代重視文化與儒學復興，因此提拔許多文人，其中著名的有蘇洵、蘇軾、蘇轍、司馬光、范仲淹等，還有黃庭堅、蘇軾、米芾、蔡襄並列北宋四大書家，是藝術、文學最繁榮的朝代，當時還流行女子相撲娛樂節目，傳言宋仁宗也非常喜歡。

根據《每日頭條》報導，女相撲手被稱為「女颭」，更是宋代京城汴京(今為開封)最為吸睛的節目，而女相撲表演多安排於男相撲前，主要用於炒熱氣氛，招攬成群的客人圍觀，之後再由男相撲手正式競技，而相撲可說是比體力，因此相撲手打扮以「輕」為主，能不遮蔽處盡量省去，女相撲手經常袒胸露背、胳膊、腿部肉搏，有的甚至僅用巴掌大的布裝飾前胸。

而《夢粱錄》和《武林舊事》也曾記載過女相撲比賽，「瓦市相撲者，乃路岐人（民間藝人）聚集一等伴侶，以圖手之資。先以女颭數對打套子，令人觀睹，然後以膂力者爭交。」還收錄了「賽關索、囂三娘、黑四姐、韓春春、繡勒帛、錦勒帛、賽貌多、僥六娘、後輩僥、女急快」等名號，可見女相撲在北宋相當知名。

在嘉祐年間，宋仁宗與后妃至宣德門同樂，當時對於女相撲表演非常喜愛，甚至當場賞賜選手銀絹作為獎勵，但這卻引起史官司馬光不滿，認為此舉十分荒唐，皇上不但未阻止，甚至帶頭觀賞，憤而遞上摺子《論上元令婦人相撲狀》，指責皇帝不該觀看女相撲表演，並要求禁止民間在街市表演類似節目。宋仁宗似乎也認為不妥，因此在《東京夢華錄》描繪元宵節時，也未有宣德門前的女相撲表演記載。