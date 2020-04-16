不論買屋還是租屋，屋況、環境與價格為主要考量，有些人則是避諱買到凶宅，但凶宅的定義有灰色地帶，因此總讓人相當頭疼。日前一名女網友提到，近日與房仲約看屋，而對方告知「前屋主自殺」，但並非在家中斷氣，讓她困惑的問「這樣算凶宅嗎？」。

一名女網友在《買房知識家（Q你的A）》提到，日前與房仲相約看屋，而對方也提早告知，該房的前某任屋主曾自殺，雖有被趕緊送往醫院救治，但在醫院不治死亡，讓她不知這樣是否算是凶宅。有部分人認為「意外死亡自殺，我都不會買」、「我有遇過一件，打電話問房仲，房仲說是屋主跳樓，但這樣也變為凶宅，十樓跳下…」。

有人表示不算，但主要還是得看個人心態，「建議不要。沒人有辦法確定他真正死亡的地點是該棟建案或醫院，而且通常自殺怨氣都很深，你住了也不會安心」、「你覺得尷尬就不要了，免得你心慌慌，再來就是你未來買賣的時候，要不要跟新買方講也都為難」、「通常是不算，但是還是會告知，讓客戶知道。如果心裡有障礙就不要買，可以接受看看有無機會比附近行情便宜一些就買」。

有人指出，這也有可能是話術，「很多業務說死在路上或醫院，來掩飾買方的恐懼，這真的很難判斷，如果夠便宜又不忌諱就買了」、「這通常都是話術（從業10年以上的告白）」、「基本上除了法官能查驗是否到院身亡，但是通常都是已經訴訟發生，即便在現場或救護車上已失去生命跡象，也無法斷定死亡，得到醫院由醫師開立死亡證明及時間，除非是亡故在現場，所以很多都只是種話術」。

還有人解析「基本上，依內政部為凶宅作出定義，但函釋本身就存在重大紕漏，不算凶宅但是打官司的話不一定。『凶宅』沒有入法，只是民間普遍稱呼；至於內政部函釋位階太低，法官反而握有較大的裁量空間，不需照著函釋作出判決。也就是所謂的自由心證，一般會問這問題的買方，我會建議你跳過這間找別間吧！房子那麼多，何必選一間有爭議的，但是如果您完全不在意，屋主又有打算便宜買，也是可以考慮便宜入手」。

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