在 Instagram 查看這則貼文 Simon Tien（@satay_sticks）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 上午 10:05 張貼

新冠肺炎疫情嚴重，許多人減少外出，若想出門踏青，便會選擇人較少的地點。澳洲一名男子為了躲避人群，因此與未婚妻去海釣，期間幸運的釣到一條大魚，豈料他們拉起線時，卻被眼前一幕嚇傻了，隨後海上還出現鯊魚的背鰭，嚇得他們趕緊逃開。

根據《BeachGrit》報導，40歲的西蒙(Simon Tien)居住於西澳，休假時為了遠離人群，便與懷孕的未婚妻至海外釣魚，直到夕陽快下山時，未婚妻釣到一條大魚，雙方僵持不下，最終她精疲力竭才改由西蒙繼續拉線，經過一番掙扎才能成功將魚拉出海面，當時兩人開心不已。

豈料他們定睛一看，才驚覺這一條伊氏石斑魚(jewfish)竟只剩魚頭，而且傷口非常新，應該是剛被咬去的，他們趕緊查看海面，發現一條鯊魚探出背鰭，疑似聞到了魚腥味，竟開始衝撞西蒙的水上摩托車，嚇得他們趕緊發動離開，而西蒙也表示「這使我的未婚妻腎上腺素激增，這傢伙可能會吃了我們」，所幸兩人都平安無事。