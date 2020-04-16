Nguyễn Thị Thu Hà成績相當不錯，但卻因下顎咬合不正的缺陷，使她難找工作(影片來源/youtube/VTV Chất lượng cuộc sống)

每個人長相都不同，有人天生眼睛小、顴骨高，有些人甚至是擁有戽斗下巴，導致生活頻頻出現困難。越南有一名女子，下巴非常的長，有時就連說話或吃飯，都會有些問題，儘管成績相當優異，但找工作卻並不順利，於是上整形節目求助，如今脫胎換骨，讓許多人驚呼連連。

綜合越媒報導，Nguyễn Thị Thu Hà從順化大學環境科學系畢業，成績相當不錯，原本想憑著專業找到一份好工作，但由於她下顎咬合不正，導致擁有過長的下巴，這一項缺陷也使她難找工作，不僅如此，就連說話、咀嚼等都有些問題，因此非常希望能動手術改善。

Nguyễn Thị Thu Hà家裡務農，母親又面臨失業，而父親則是年事已高，根本無法支付整型費用，她也不敢提及此事，因緣際會下報名Change life – Thay đổi cuộc sống mùa 4整形節目，並幸運的獲得免費動刀的機會，2019年10月飛往韓國改造。

醫師前後為她做了6項手術，其中包含正顎手術、下巴提拉、頜骨切除及隆鼻等，大大改善她口腔與關節的問題，經過3個月的努力，Nguyễn Thị Thu Hà也煥然一新，咬合、說話都不再有問題，而她也因此變得更有自信心，能夠勇敢的去追夢。整形後的模樣讓許多人驚呼，還有人表示如今她長得像「在權力遊戲飾演龍母的艾蜜莉‧亞克拉克( Emilia Clarke )」。