新冠肺炎疫情在全球肆虐，而其病毒中英文的名稱到底該怎麼稱呼也在國際上引發一連串的爭議，近日又傳出一名美國《英雄聯盟》的玩家以真實姓名「Corona」作為ID，但卻因為和新冠肺炎撞名，竟遭到遊戲官方強制要求改名。

這名網友「SquidBolado」在《Reddit》上發文，表示自己用「Squid Corona」這個ID玩了《英雄聯盟》長達6年的時間，其中「Squid」是他最喜歡的動物－魷魚，而「Corona」則是他的真實姓氏；2019年初，他又將名稱改為「Corona」，以便現實中的朋友可以輕易認出他，起初都還可以正常遊玩，然而在今年的4月1日他想再登入時，卻收到了一則要求他改名的通知，否則就將無法進行遊戲。

事實上，在疫情開始流行後，其他玩家看到他的ID都會跟他說「名字不錯喔」，讓他覺得這是一件相當有趣的事情，於是他以此為由回報給遊戲官方「Riot Games」，希望能保留自己的帳號，不過在兩個禮拜後卻收到了反駁的回函，讓他感到非常失望，並PO文求助其他網友。

大多數人看到文章後都覺得「Riot Games」的作法十分不妥當，甚至指出有許多更具歧視意味的ID仍存在於遊戲當中，在輿論的壓力下，官方也出面給予答覆，表示這種強制要求改名的作法並不符合規定，將會進行調查，同時PO主也重新救回了帳號，不過網友們對此並不買帳，認為要不是PO主有在網路上發文，否則不可能得到應有的公平對待。