(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

大自然每天都在上演著弱肉強食的戲碼，儘管我們對於野生動物獵食的場面感到不適與不捨，但仍無法干涉這殘酷的法則。最近，一名嚮導在非洲波札那（Botswana）一處營地中目擊了殘忍的畫面，一隻黑斑羚在渡河時躲過了來自鱷魚的攻擊，沒想到上岸後竟還有一大群非洲野犬正對牠的「肉體」虎視眈眈。

根據《每日郵報》報導，這段影片由野生嚮導卡薩爾（Dutch Kasale）拍攝於非洲布什營地（African Bush Camps），當時一頭黑斑羚正在被一群野狗追逐，為了躲避牠們的攻擊，黑斑羚便跳進了河中，沒想到裡面正好有一條鱷魚，這讓黑斑羚相當不知所措，鱷魚還多次張開了嘴想要將之咬下，最後卻不了了之，而黑斑羚也越過了河來到了岸邊。

然而那群野狗正在岸邊等著牠上來，雙方對峙了很短暫的一段時間，黑斑羚也進退兩難，最終牠還是被野犬給拖走，就算再怎麼努力掙扎都是徒勞，難以逃過被獵食的悲慘命運，成為了一大家族野犬的晚餐。