2014年4月16日，南韓發生一起震驚全社會的「世越號沉沒事故」，當時共載有476名人員，最終卻只有172名生還者，儘管相關事件的人員都已被判刑入獄，但該起事故發生原因卻仍未被查明。昨日正好是世越號事故6週年，有韓國媒體就整理了當時船難發生前，罹難者發送給家人的最後訊息，讓人看了相當心痛與不捨。
據悉，世越號事發當天從仁川港出發，325名安山市檀園高等學校的高二學生和14名教職員工們預計搭乘船隻到濟州島進行為期4天的畢業旅行，然而在途中卻遭遇翻船事故，一開始許多乘客們都聽從船上的廣播待在艙內，但隨著時間流逝，船隻傾斜的程度以及海水倒灌的情形也越來越嚴重，不少人逐漸意識到即將面臨的命運，紛紛拿出手機向親朋好友們留下最後的訊息。
一名罹難學生便向姐姐發送KakaoTalk訊息，「姐姐我愛你，對不起一直對你不好，也請幫我轉告媽媽我愛她，我要去找爸爸了」、還有學生向媽媽做最後的告白，「媽媽，我怕再也說不了就先說了，我愛你」；另外一名男同學也向父親傾訴愛意，但對方剛開始還不知道發生什麼事，開心地回覆：「我也愛你」，然而在新聞傳出後悲傷地傳送了「拜託你一定要活著」的文字。
這些訊息在網路上曝光後，讓許多人都備感痛心；事實上，自世越號事故發生後，每年的4月16日眾多韓國民眾，包含知名藝人、歌手，都會發布黃絲帶的照片或繫上黃絲帶向罹難者進行追思默哀。
文章來源：경향신문
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