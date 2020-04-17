Netflix新戲《The King：永遠的君主》今（17日）將於韓國時間晚間10點在SBS正式首播，這也是32歲韓國男神李敏鎬退伍後強勢回歸的電視劇作品，女主角金高銀則是繼《孤單又燦爛的神－鬼怪》之後，睽違4年再度重返小螢幕；加上劇本是由韓國金牌編劇金恩淑所寫，從製作到開播都是話題，讓死忠劇迷萬分期待。

《The King：永遠的君主》以現實世界的韓國和平行時空的「大韓帝國」為背景，劇情敘述由李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝「李袞」穿越平行宇宙，來到現實世界，並且和金高銀飾演的刑警鄭太乙相遇，金高銀在劇中將挑戰一人分飾兩角，在現代飾演「有罪必罰」的重案組刑警，另一平行時空則是賤民兼罪犯璐娜。

至於李敏鎬飾演的李袞則是大韓帝國第三任皇帝，一次偶然的機會下，來到了現實世界並與鄭太乙相遇。這兩位來自不同時空背景、性格截然不同的男女主角將一同合作關閉連結異次元的大門，展開一段跨越時空的浪漫奇幻愛情故事。