現今有不少人都開始加入YouTuber的行列，而每個頻道都會有屬於自己不同的主題和特色。最近就有一名來自日本北海道的女YouTuber爆紅，靠著樸素的釣魚日常以及清純可愛的外表，擄獲了大批網友的心。

(影片來源/YouTube/さやかの釣り旅/如遭刪除請見諒)

這名女YouTuber叫作「SAYAKA」，為了遠離大都市繁忙的生活，她在2017年的時候搬到了北海道，和寵物犬一起住在一間小木屋中，而SAYAKA最大的愛好就是釣魚和露營，因此一有機會就會和朋友甚至獨自一人前往各處釣魚，有一次她還在零下30度的急凍氣候下蹲守了3天，只為了釣到罕見的遠東哲羅魚，最後也終於達成心願，SAYAKA在拍完認證照後便將之放生，充分展現了她對釣魚的熱愛。

而她也在2019年7月開設了自己的YouTube頻道「さやかの釣り旅」，和網友們分享她的樸實釣魚日常，在影片中SAYAKA穿著相當休閒，也不常講話、發出聲音，僅用文字和背景音樂來帶領觀眾，也因著這樣簡單的風格，SAYAKA很快就成為了小有名氣的網紅，平時她也會在IG中上傳日常生活的照片，憑藉著清純可愛的長相，成功擄獲了不少粉絲的喜愛。