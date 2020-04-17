水餃煮完後，經常會留下一鍋澱粉水，有人認為倒掉浪費，且澱粉能夠吸附油脂，搭配溫水可快速洗淨碗盤，因此會用於洗碗。日前有一名網友提到，發現大陸youtuber煮完水餃後，竟喝下「水餃水」，讓他直呼非常奇怪，而不少網友則曝光新喝法。

一名網友在ptt表示，日前觀看大陸youtuber「超小廚」煮水餃，沒想到他下一秒竟喝水餃水，讓他相當困惑「煮水餃的水，不是就麵粉水和一點肉味嗎？超怪的吧！」，也發現不少大陸人的特殊飲食文化，「吃饅頭配湯麵、吃什麼都加辣、喝煮水餃的水、煮菜都超級油」等，讓他覺得非常不可思議。

有人認為，喝水餃水很噁，「水餃水超噁心，我寧願喝水龍頭」、「水餃水有點稠稠，很噁耶」，但也有人持反對看法，「覺得喝水餃湯很奇怪的人，是沒喝過餛飩湯是吧！」、「老外省也會，目前吃過最好吃的水餃是外省店，他們也這樣吃，但是不會賣客人這樣的湯就是」、「吃湯餃也有水餃湯啊」、「我會喝，因為我每次水餃都煮破，撈完剩下的像餛飩湯一樣」。

還有人曝光水餃水的創新吃法，「麵粉水也能調味啊！你會調的話，弄成類似羹湯剛好不浪費」、「我會用辣油、辣椒、醬油、鎮江醋、白醋調醬料」、「打顆蛋、撒點爆香的蔥花，就是蛋花湯了」、「我的水餃湯都不放水餃，改成放玉米，喝起來跟玉米濃湯有九成像」、「我會喝啊！吃水餃都沾蒜頭醬油重口味的，喝清淡的水餃湯，剛好中和一下」、「會，煮成酸辣湯！」。