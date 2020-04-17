台灣小吃繁多，不過一提到米粉，最具代表性的非新竹莫屬，對此就有網友好奇，市面上販售的米粉炒和炒米粉，兩者究竟差別在哪裡？貼文一出隨即掀起熱議，更釣出老饕神解背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，有的小吃攤寫「米粉炒」，有的寫「炒米粉」，在他的認知，米粉炒就是「米粉用炒的」，炒米粉則是「用炒的米粉」，但究竟兩者有何差異，仍讓他十分不解，不禁好奇問道「是不是差在一個加料一個沒加啊？哪個比較好吃？有沒有卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒差，中文順序不影響閱讀」、「想了想，都一樣的，一盤40」、「紅茶冰跟冰紅茶差在哪」、「就台語跟國語的差別」、「很少店是現炒的，會沾鍋要洗超麻煩」。

不過也有內行人解答「米粉炒是乾拌的」、「炒擺後面是名詞，炒擺前面是動詞」、「炒米粉＝炒的動作，米粉炒＝成品」。