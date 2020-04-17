拍照是一件很注重「瞬間」的事情，像是在拍攝人物的時候，若是沒有抓好關鍵的瞬間，很可能就會得到一張不小心閉上眼睛的表情的照片。最近，有一名日本業餘的戰鬥機攝影師似乎抓到了相當特殊的瞬間，竟拍下了一張超級神奇的鳥群照，引起熱議。

這名業餘攝影師「@solexae86」居住在九州大分縣，因為非常喜歡戰鬥機，所以經常帶著相機拍攝各種戰鬥機的英姿，不過最近他在拍照的途中，剛好看見了一大群鳥群飛過，他感覺一來立刻按下了快門想要拍照留念，結果卻拍出了出乎意料的效果。從他分享在推特的照片中可以看到，許多野鳥正在藍色的天空中翱翔，但牠們卻幾乎都處於「收起翅膀」的狀態，看起來就像是一顆顆的飛彈，和我們一般想像中鳥兒飛翔的模樣不太一樣。

攝影師本人看到成品後相當驚訝，他表示明明自己在顯示器中看到的都是正常的樣子，沒想到會出現這樣的結果。網友們看到照片後也都笑了，紛紛留言：「某種意義上來說也算是奇蹟的瞬間」、「確定真的不是飛彈嗎～」、「看起來就像雷內馬格利特（René Magritte）的作品戈爾孔達（Golconde）」、「我還以為是魚在天上飛」，不過大家也稱讚這兩張照片是非常出色的作品。