殷越也曾演講自己的戳戳世界(影片來源/youtube/一席YiXi)

不少創作藝術的人，經常面臨「家裡蹲」的狀況，儘管不是不願工作，而是為了堅持自己的夢想，只能埋頭在家創作。大陸北京有一名手作家，畢業後就宅在家做羊毛氈，儘管期間曾想放棄，但最終仍追夢11年，如今在國外發光發熱。

綜合陸媒報導，1989年出生於江甦的「殷越」，由於從小就很喜歡動畫，因此大學時進入北京電影學院，並選擇學習動畫科系，但之後她才發現，對於3D繪畫技術並不擅長，與當時男友、現任丈夫相比，自己顯得格外遜色，讓她決定從事其他行業。

直到2009年畢業後，殷越看到日本羊毛氈大師鈴木千晶（Chiaki Suzuki）的作品，竟對羊毛氈產生興趣，儘管當時並不流行，找材料也相當不容易，但她仍決定嘗試製作，但創作到第3年時，身邊朋友都開始上班，反觀自己待在家做手工藝品，也讓她感到有些自卑。

一次參加丈夫公司聚餐後，看到現場熱鬧的場景，讓她萌生想上班的想法，而朋友正好打算開美甲店，想請她去當店長，但丈夫則認為，不要浪費自己的才華，希望她繼續堅持夢想，他也會全力支持，讓她非常感動，而放棄進入社會上班，但由於她前3年並不出名，收入幾乎為零。

殷越經常將作品PO上網，也會提供雜誌照片，由於粉絲越來越多，還有人希望可以嘗試做看看，因此她便開了羊毛氈手作班，直到2016年，經朋友介紹認識策展人，並於東京代官山舉辦第一場展覽《指尖造物》，2018至2019年在大陸舉辦個展，吸引許多人排隊看展，現場100多件作品銷售一空。

殷越提到，自己物慾不大，因此開銷也少，儘管收入微薄，但她做得非常開心，「手作不是大家以為的那個樣子，每天輕輕鬆鬆在家，不用去上班，做一些自己想做的事情」，假若把它當成職業，甚至比上班還辛苦，因為你就是老闆，必須一直壓榨自己，而她在備展期間，每天工作12至16小時，花費大量時間與精力，有時沒有靈感更讓她崩潰，但每當藝術品觸動觀展者時，一切都值得了。