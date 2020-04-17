玩遊戲就是為了抒發壓力，但沒想到卻演變成兩岸問題。知名遊戲《碧藍幻想（Granblue Fantasy，GBF）》日前舉辦「星之古戰場」活動，聚集許多玩家群體性遊玩，豈料台灣玩家將遊戲公會名改為「中國武漢肺炎」，此舉引發大陸玩家不滿，氣得至大陸論壇NGA發文抱怨竟遭刪文，讓此事越演越烈。

日本Cygames開發的遊戲《碧藍幻想》，於16日晚間舉辦群體性活動，在對戰過程中，台灣玩家將公會名改為「中國武漢肺炎」，這使得大陸玩家相當不滿，於是也將公會名改成「中國台灣井蛙」，雙方不斷來回攻擊，氣得他們截下畫面，並上傳至大陸NGA論壇抱怨。

沒想到文章上傳NGA論壇後竟被刪除，再次發文又同樣被刪，此事在網路上引發討論，台灣玩家又將公會名改為「發文還被刪可憐哪」、「麻煩替論壇想一想好麼」等，讓大陸玩家相當氣憤，並表示要「舉報」NGA管理層，而NGA管理員則出面解釋，指由於此話題「涉及了許多上層部門要求不得出現的內容」，因此才會刪文。

NGA論壇經此風波後也重申立場(圖翻攝自/NGA)

而此解釋讓大陸玩家無法接受，認為NGA有支持台獨的色彩，本月16日晚上NGA只好實施全論壇禁言，17日凌晨在微博表示，對於此事件的用戶會進行覆核，相關遊戲版面將會整改維護，並對台灣騎空團進行永久追殺，而前版主已無限期停職，大陸玩家未來若舉報類似內容，也將予以聲望、金幣獎勵，並定期望處罰結果予以公示。