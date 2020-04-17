歐洲中世紀時期，不少皇室經常搬家，例如法國「太陽王」路易十四，就經常從凡爾賽宮、羅浮宮，又再搬至楓丹白露宮，而在公元1535年7月，英國國王亨利八世還曾帶領7百多人，花4個月參觀30座宮殿、貴族城堡等，為何皇室要輪流住在不同皇宮呢？

綜合外媒報導，亨利八世率眾出行費用高，宣稱是為了激發臣民們的忠誠，但實際上是為了擺脫皇宮的髒亂與惡臭，每當漢普敦宮(Hampton Court)辦完盛宴後，現場杯盤狼藉，因此他們必須撤離皇宮，讓僕人們進行清理，而皇室經常在60個住所旅行。

由於當時未有下水道系統，人們也未有衛生觀念，因此環境相當糟糕，皇室在各個宮殿居住後，都會留下食物殘渣、糞便等，久而久之就會產生臭味。英國作家埃莉諾·赫爾曼（Eleanor Herman）曾在書中「The Royal Art of Poison」指，「有些朝臣懶得找便壺，一拉下褲子就在樓梯、走廊或壁爐裡解放」。

1675年曾對羅浮宮進行評估，發現樓梯上和門後，幾乎都有大量的排泄物，根據歷史學家艾利森(Alison Weir)表示，挑剔的亨利八世一直與污垢和臭味對抗，但在當時難以避免，「這現象非常不尋常，國王睡在一張被皮毛包裹的床上，就是為了防止被蚊蟲叮咬」。而一本14世紀的僕人手冊上，還提到「擦屎伕」（groom of the stool）一職，主要是提供擦臀巾，幫忙皇族擦拭排泄及沐浴。

為了讓朝臣及僕人別再亂尿，亨利八世還在花園牆壁上畫紅色大「X」，沒想到卻激起男人瞄準慾望，儘管亨利八世有準備完善的廁所系統，但由於沒有清潔概念，因此馬桶裡滿滿都尿，導致宮殿依舊臭氣沖天，直到搬移到下一個住所，皇宮才會進行清潔與通風。直至19世紀，歐洲衛生概念與清潔技術普及，皇宮才不再飄惡臭。