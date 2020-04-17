台北交通便利、生活機能佳，因此房價居高不下，若想在台北買房，不少人會選擇新北地區。日前有一名網友提到，每當有人問「雙北住哪CP值最高？」，許多人都回覆「林口」，但他認為林口交流道塞爆，因此好奇為何大家都選這裡，也有人列出幾點優勢。

一名網友在PTT表示，每當詢問雙北住哪CP值最高時，其中「林口」呼聲最高，「但明明事實就是林口交流道塞爆，機場捷運跟北捷沒整合，離東區也遠」，認為如果要買林口，還不如選擇汐止，「說真的，林口到底贏在哪？期待林口走下神壇的那一天」。

網友們普遍認為，林口擁有「市容佳、街道規劃、綠化較多」的優勢，「林口規劃越來越好，又有長庚」、「生活品質汐止跟林口比差太多了，街道規劃、還有綠地，我從台北市搬到林口覺得很滿意」、「林口整體街道規劃真的不錯，如果不是在台北市工作，預算有限之下，買林口真的很好，想要住7、80坪的新大樓，林口是比較輕鬆的負擔」。

還有當地人曝居住心得，「林口雖說爛天氣很潮濕，但住過中壢、大溪之後，已經適應，天氣好的時候，市容景觀真的比台北舒服很多」、「我住林口20年了，霧少很多，以前一兩個月就有霧氣，交通真的是林口的硬傷，但馬路大條、公園與樹多，公共設施逐漸完善，有兩家電影院、一家outlet、一家電視台，未來還有媒體園區，請問哪裡比不上汐止？」。

也有人表示，購買林口及汐止的族群不同，因此難以比較，主要還是得看個人需求，並點出汐止的優勢，「汐止多了火車跟北二高，進北市也比較快，林口則是市容漂亮，說潮濕的，其實兩邊都很濕」、「汐止優勢是離港湖近，工作地方便，但生活品質不算好，老區太多」。