I LOHAS推出百分百回收的寶特瓶(影片來源/youtube/コカ・コーラ)

人類為了方便，製造出大量垃圾，導致地球汙染嚴重，甚至有海洋生物誤食而死亡。碳酸飲料巨頭可口可樂(Coca-Cola)旗下日本的飲用水品牌I LOHAS，為了響應環保，推出100%無標籤回收寶特瓶，可減少垃圾與汙染，此減塑行為讓不少人大讚。

綜合外媒報導，I LOHAS為可口可樂日本旗下飲用水品牌，有生產純水與調味水，國際救援和發展機構Tearfund近日分享The Burning Question報告，指對巴西、大陸、印度、墨西哥、尼日利亞及菲律賓6國進行研究，發現可口可樂、雀巢、百事可樂和聯合利華，每日生產的塑膠垃圾，多到能夠覆蓋83個足球場。

而報告也表示，其中可口可樂影響最大，每年將近有20萬噸塑膠，在這些國家焚燒、丟棄，而可口可樂對此抱持質疑，指他們目前以「無垃圾世界(World Without Waste)」為目標，並承諾2030年每賣出一個飲料，就會回收一個飲料容器，每個塑膠瓶至少含有50%的可回收材料。

而I LOHAS於4月開始，販售全新設計的瓶裝水，容量為555毫升，並以24瓶裝成一箱，上面完全沒有品牌標籤的塑膠膜，且比普通的PET瓶更易粉碎，包裝設計更簡化，且瓶身由100％再生塑料製成，但單獨出售的仍有塑膠標籤，但這也產生了連帶問題，由於採無標籤設計，因此營養成分或條碼只能印在箱子外。