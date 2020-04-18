鼻子，會變長，這是在童話故事之中，小木偶每次說了一次謊言，鼻子，就會變長的故事。

曾經，華南金控副董事長林明成不想回答記者的問題，不管記者問什麼，他都裝傻回說，有嗎？有嗎？有這回事嗎？

記者沒轍，只好指著林明成的鼻子說，會變長喔～。

沒想到林明成搖搖頭說，人已經老了，是什麼都不會變長的～。