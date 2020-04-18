不少人開車或是讀書時喜歡嚼口香糖提振精神，尤其是經典的老牌「青箭口香糖」乘載著不少人的童年記憶，就有網友無意間發現其售價10幾年來維持不變，一條只要10元，讓他忍不住納悶直呼「為什麼可以超過10年沒漲價？」貼文一出隨即釣出內行人點出背後真相。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，自己無意間在連鎖超商看見好久沒吃的青箭口香糖，於是買來吃吃看，沒想到卻發現一條只要10元，讓他十分錯愕，「我記得10幾年前雜貨店也是賣10元而已，為什麼青箭口香糖可以超過10年沒有漲價啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「阿婆不是都賣20嗎」、「我買過7元，青箭、黃箭、白箭」、「有吃過7元的，去福利社買12包裝只要6.5元」、「以前白黃綠都5元吧，5片裝的，紅箭10元」、「紅的好像是肉桂味」、「黃的太甜了，白的好吃」、「我從5元吃到7元吃到現在」、「7片7元是以前的slogan耶！」、「小時候被夾過手指」、「夾到手指經典，我也玩過」。

不過也有網友直言「現在這間公司的主力都在exrtra與airwave，箭現在做身體健康的」、「化學工法大量製作，當然便宜」、「因為毛利高，很多弱勢跟社福團體都靠賣青箭生存」。

一名知情人士也點出背後真相，坦承降低成本是主因，「以前是法國天然膠，改成進口人工膠。以前是天然薄荷精，現在是合成高砂薄荷瑙。毛利6成怕什麼！重點是人家早就不想賣青箭了…買的人少，古董包裝機的包裝良率不到5成，好在包不好的可以拆開丟回去rework無限迴圈，但青箭包裝這件是越來越折騰人，產線一週也只開不到2個班的量。現在青箭是為了讓disable有銅板價口香糖可賣而存在的，以前想要收掉片裝糖的sku，福利團體還真的來抗議呢！」