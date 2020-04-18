在買房子前大多數人都會仔細觀察每個細節，以免買到有不良狀況的房屋，不過有時候有些「驚喜」卻是隱藏在不易察覺的地方。美國一對夫妻在3年半前買下了一棟新房子，前屋主也貼心地告知書房下藏有一個「羅馬浴池」，不過當兩人親自拆開地板、看到這個浴池的真面目後，還是忍不住驚嘆。

Couple Find A Hidden Hot Tub Under The Floor Of Their Home Office #news #popular https://t.co/5oEs7THCji — THEWEBLIST.net (@THEWEBLIST) April 14, 2020

綜合外媒報導，馬克和珍妮（Mark and Jenny Ronsman）為了就近照顧雙親，在3年半前買下了這棟新房子，前屋主在他們購買前也告知了書房中有一個隱藏在地底下的「羅馬浴池」，因此搬進新屋後兩人便開始了拆地板的工程，並在最近進行了翻修，由於磁磚保持得非常好，他們僅拿掉了多餘的設備、重新做了一層防水層、清潔，並加裝了安全設施防止年幼的女兒偷偷跑進來。

馬克和珍妮都對此感到非常興奮與開心，表示能夠在家裡泡羅馬浴實在是一件非常難能可貴的事情，再加上浴池的外觀十分漂亮，若是一直將它封住就太可惜了，所以才將原本的書房改造為浴室，只要再裝上水閥，他們一家人就可以在家享受舒服的羅馬浴了。