新冠肺炎疫情全球大爆發，各國防疫繃緊神經，連帶對不少產業造成巨大衝擊，就連知名「火鍋超市始祖」祥富水產也驚傳倒閉，對此就有網友好奇「這一波會倒多少產業？」貼文一出隨即掀起熱議，更有老司機點名八大行業最慘。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，受到疫情影響，運輸跟旅遊第一波尚可理解，接下來住房業恐撐不到2個月，「最近又有說餐飲業，什麼老店餐廳火鍋的都出來了…這一波疫情，到底會倒掉多少產業？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「旅遊、航空、飯店先倒」、「別擔心，股票還在漲」、「房價就是不會倒」、「有一些桌菜的中式餐廳都出來賣便當了」、「饑寒起盜心，要有心理準備晚上儘量不要出門」、「還沒反應出來，現在關就體質弱的」、「逢甲夜市都會變成租跟夾娃娃一條街了」、「高價位的餐廳已經被影響到很慘，除了五六外平日都沒人」。

也有老司機指出「八大行業啊！林森北路要變成森林北路了」、「我老點都說，她快活不下去惹」、「八大！我去林森吃個麥當勞，路上遇到3組出來拉客的」。

不過有專業網友分析，指出餐飲服務業以及百貨零售業等人群聚集的行業，確實會受到嚴重衝擊，但前提是「現金流」出問題，「所以這一波正好就是檢驗那些槓桿開很大、開公司的餐廳，或是現金不夠多的公司；另外一個因素是房租太高，搞到人做不下去，一波過去，店面租貸市場也會洗牌，至少經濟萎縮時房租會回歸正常。」他直言，「借錢開公司沒問題，槓桿開太大去開公司就問題很大！」