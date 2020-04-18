雖然大部分的女性天生力氣和攻擊性就比較弱，但俗話說：「為母則強」，如果自己的孩子發生了什麼危險，作為母親的女性就會爆發出驚人的潛能，以保護孩子的安全。辛巴威一名媽媽日前帶著2個兒子到河邊釣魚，沒想到卻有巨鱷突襲，想要將其中一男童拖下水，媽媽見狀立刻衝上前，徒手救回了自己的寶貝兒子。

Mum wrestles toddler from jaws of crocodile by sticking fingers up its nose https://t.co/EZKUFZEcS3 pic.twitter.com/lK4xQxCtha — Daily Mirror (@DailyMirror) April 17, 2020

根據外媒報導，這名30歲的媽媽莫里納（Maurina Musisinyana）在事發當天帶著2名兒子到戈納雷若國家公園（Gonarezhou National Park）附近的河岸釣魚，她讓兒子們在不遠處的大雨傘下玩耍等待，然而不久後卻突然聽到兒子發出尖叫聲，莫里納緊張的跑過去查看情況，沒想到卻驚見一條鱷魚正咬著3歲的兒子基迪恩（Gideon），想要將他拖入水中吃掉。

慌張的莫里納見狀後，突然想起過去長輩教過自己對抗鱷魚的辦法，於是衝上前用一隻手插進了鱷魚的鼻孔中，想讓牠因為窒息而放鬆嘴巴，另一隻手則試圖拉出基迪恩，最終雖然她成功救出了兒子，但手臂卻因此被鱷魚咬傷，基迪恩也有嚴重出血且臉部受傷的情況，所幸在接受治療後目前已經恢復健康。對於這個驚險的經歷，莫里納表示：「直到今天，我還不敢相信我竟赤手救了兒子一命」。