要能在敵軍司令部安然藏匿4年卻不被發現，看似天方夜譚，但在第一次世界大戰中的法國卻真實發生，更何況還是一位受了傷的英國大兵，背後曲折可謂是一場奇蹟！

1915年1月，在德軍的步步進逼之下，英法聯軍節節敗退，德軍也趁勢長驅直入法國境內。當時一名法國寡婦梅爾蒙哥貝，她的丈夫和兩個孩子也在戰場上不幸喪生，某天她行經一片森林時，發現了一名負傷躲避的英國大兵福勒，她意識到德軍很快會趕到此地，因此毫不猶豫的將對方帶回家中藏匿，果不其然，德軍真的攻佔至此。

最讓她錯愕的是，德軍佔領村子後，竟然強行將司令部設在她家，藏匿福勒一事就此展開了長期而艱難的挑戰。梅爾蒙哥貝將福勒藏匿在臥室裡的一個高度和寬度均為1.5公尺的儲物櫃內，當中有塊格板將櫃子分成左右兩側，右側細分若干置物空間，可放置小件物品，她則把福勒藏在左側位置，這也是她家中唯一能藏人的處所。

梅爾蒙哥貝為了讓福勒不至於悶死在櫥櫃中，還特別在櫃門上挖了一個半圓形小洞，一方面是為了呼吸用，一方面也能在緊急情況下投送食物。因為梅爾蒙哥貝的臥室白天仍有不少德軍出入，福勒只能動也不動的窩居在櫥櫃中，等到夜深人靜時才能爬出櫃子伸展筋骨。

梅爾蒙哥貝除了替他張羅食物，也忙著為他調養身體，甚至為了不引起德軍懷疑，梅爾蒙哥貝經常故意將櫥櫃的右側櫃門半開，此舉在2年多來都沒被任何人疑心，直到有一次，一名德軍少校好奇左側櫃門裡究竟放了什麼東西，便趁著梅爾蒙哥貝不注意，拿著鑰匙向櫃子走去。

當梅爾蒙哥貝意識到時，瞬間急中生智，搶在少校之前，迅速從櫃子頂部取下一張鑲著銀框的照片，緊攬在懷中，緊張兮兮地說「這是我女兒唯一的照片，誰也不能奪走它！」由於德軍少校並無此意，甚至沒有發現到櫃頂還有一張照片，於是連忙安慰梅爾蒙哥貝他不會這麼做，當下也放棄打開左側櫃門的想法。

隨著日子年復一年的過去，梅爾蒙哥貝私藏英國大兵的風聲漸漸傳開，即便告密可獲得一筆高昂獎金，但是當地村民沒人向德軍揭發此事，甚至輪流為福勒提供食物，這也更加堅定梅爾蒙哥貝將福勒藏匿到底的決心。

直到1918年10月，德軍撤出村子，福勒整整在櫃子內藏匿了近4年的漫長時間，梅爾蒙哥貝的善舉不脛而走，獲得英法兩國政府的高度重視，並且頒給了她榮譽爵位和一筆豐厚的獎金。如今，這座法國小村莊也成了法國旅遊勝地，梅爾蒙哥貝藏匿福勒的櫃子更成了村中著名景點。