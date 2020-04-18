新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，而旅遊業及航空業更是首當其衝受到波及，澳洲的維珍航空同樣面臨著是否能持續生存下去的危機，因此該公司選擇向政府求助，然而對於政府是否該介入拯救維珍航空各界仍有著許多分歧，近日更傳出大陸多家航空公司有意收購澳洲維珍的訊息。

綜合外媒報導，澳洲維珍受到疫情的嚴重影響，處在一個將要撐不下去的狀態，因此向聯邦政府提出14億澳幣（約267億台幣）的救援金，然而卻因為各界的意見分歧，不斷遭到拒絕。據傳大陸多間航空公司，包含中國南方航空、中國東方航空以及中國國際航空都有意收購澳洲維珍航空，此舉或將避免一場「災難性」的倒閉，讓澳洲維珍免於面對「自願管理程序（voluntary administration）」；但在此之前，必須先得經過外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board）的批准。

不過，澳洲聯邦政府也已經在17日宣布，將會撥款1.65億澳幣（約新台幣31.5億）提供給澳洲維珍航空以及澳洲航空，讓他們確保營運國內的部分航線。對此，工黨參議員莫里瓦特（Murray Watt）表示，澳洲維珍航空的營運一直以來都是「國家利益問題」，並認為政府應該持有該公司的股權，更稱「維持兩家航空公司對於旅遊業的正常運轉和就業至關重要」。