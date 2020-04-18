因應全球新冠肺炎的嚴重疫情，世界許多國家都要求人們進行「居家防疫」，但不能出門實在讓很多人感到煩悶，紛紛想出了在家中找樂子的辦法，日前IG就興起了一股「枕頭挑戰（#quarantinepillowchallenge）」的風潮，只用一個大枕頭和一條皮帶，就能打造出驚人的性感時尚照。

越南知名的網紅阮玉芳微也在最近跟上了這波潮流，在IG分享了自己的「枕頭挑戰」照片，只見她用皮帶在身前繫住了一顆毛茸茸的枕頭，綁著馬尾、臉上還畫有精緻的妝容，站在純白潔淨的浴缸前面擺出各種時尚的姿勢拍照，性感養眼的照片曝光後，讓不少粉絲都暴動了，紛紛留言：「這是我看過最美的枕頭挑戰！」、「是誰拍的，居然放著美腿不拍…但還是很漂亮！」、「真的太美了～」。

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在 Instagram 查看這則貼文 BÂU®（@baukrysie）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 2 日 下午 10:55 張貼

據悉，2000年出生的阮玉芳微在上高中時因為一張側顏照爆紅，高挺的鼻子加上清秀的臉蛋，擄獲了不少男性網友的心，不過也因為過於精緻的五官，讓她陷入了整形的爭議，但阮玉芳微隨即PO出了自己的童年照，證實自己就是「天然美女」，更在高中畢業後放棄就讀大學，轉而繼續從事網紅產業，過著自己想要且快樂的生活。