《中時電子報》精選本周發燒刊物《癌細胞的真相：將癌症扼殺於搖籃之中》、《生活中無所不在的科學》、《動物隱身術：自然追蹤 眼力大考驗》、《高價或低價都會賺的訂價技術》、《地質學家的記時錄》、《陪你到最後，安寧護理師的生命教育課》，透過簡單扼要的書摘與其精彩內容，帶您探索生活大小事、動人生命故事以及大自然的奧妙之處。

【1】癌症成人類殺手！4招提升免疫力

2012年，全球約有1410萬人罹患癌症，820萬患者因癌症離開人世，而台灣在2018年也有將近5萬人癌逝。儘管癌症已經成為奪取人命的最大兇手之一，但仍有許多人對它不甚了解；究竟什麼是癌症？我們應該如何去預防？得到了之後又該怎麼面對？

中國中醫科學院廣安門醫院腫瘤科副主任醫師鄭紅剛將在《癌細胞的真相：將癌症扼殺於搖籃之中》一書中，以癌細胞的角度切入，並透過幽默有趣的圖文方式，帶領大家一同了解「癌細胞的一生」。

【2】抗菌產品真的抗菌嗎？專家曝盲區

說到「科學」，很多人腦中會瞬間冒出許許多多的化學公式或者物理理論，覺得艱澀難懂，便瞬間放棄了理解科學。但其實科學就在你我身活周遭，不管小至我們手上的手機，大到冰箱甚至隱形戰機，都是科學一點一滴的結晶！《生活中無所不在的科學》作者川村康文列舉那些日常生活中最常產生的「為什麼？」，運用最簡單易懂的科學知識和大量圖表，以最淺顯的方式解答這些疑問。

【3】毛毛蟲大軍一夜消失 近看樹頭皮發麻

大自然生存並非容易的事，無論是獵物還是獵食者，如果可以隱身在環境之中，前者可以躲避天敵、後者則是獲得先發制人的機會。春天到來，高雄壽山的恆春厚殼樹上聚集許多毛毛蟲，牠們是篩蛾的幼蟲，會吐絲將自己和同伴連同樹葉團團包起來，就在裡面有恃無恐大嚼葉片，有時候整棵樹的葉子會被吃得精光，看起來就像一棵棵結滿蜘蛛網的枯樹，然而有一天，這整群毛毛蟲竟在一夜之間神祕消失，究竟發生甚麼事？

【4】UNIQLO為何受歡迎？這些小心機無形洗腦你

為什麼礦泉水和果汁的價格幾乎差不多？為什麼集點換贈品比直接打折更有成效？為什麼增加不同分量的牛丼飯選擇就能提高銷售？價格決定95%利潤，從便利商店的飲料到UNIQLO的衣服，從環球影城的門票到牛丼店的餐點，所有定價的背後都暗藏玄機，只要錯誤訂價就會嚴重影響銷售、庫存、甚至品牌形象！究竟制定價格時有沒有一個規則可循？有沒有思考時必須考慮的重點？

【5】岩石藏玄機 地質學家揭神秘地球史

大部分的人都是透過學生時代的課本來認識地球，然而卻鮮少有人真正明白地球源遠流長的歷史，鮮少有人明白，地球源遠流長的歷史，它橫跨了極其廣闊的時間範疇，而狹隘的時間觀，造成許多人類咎由自取的環境問題。現今我們所生活的自然環境，是早在人類出現前就經過各種過程所形塑，而我們生活習慣所造成的後果，也將在我們逝去後延續不絕好幾個世代。

《地質學家的記時錄》一書就將帶領大家了解地球過去漫長的脈動，並以地質學家的角度去看待時間，幫助人類可以打造一個更加永續的未來。

【6】陪同志尪走最後一段路 她一句話網全哭崩

在生命的最後，我們都需要好好梳理自己與他人的關係，曾經因錯過、背叛、誤會而未解的難題，若不去理會，最後只會留下滿滿的遺憾。安寧病房護理師李春杏，除了仔細照護患者的身體，更希望能撫慰他們的心靈。《陪你到最後，安寧護理師的生命教育課》收錄了41篇真實的人生故事，讓這些生命導師帶領我們，開始好好整理，自己與他人的關係。