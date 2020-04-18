不少遊子因為求學、工作，離鄉背井出門在外打拚，房租更是一筆每月的固定開銷，對此就有網友好奇，「為什麼繳房租不能刷卡？」貼文一出隨即掀起熱議，有內行人一句話點破關鍵難度。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，每個月房租動輒數千起跳，加上現在行動付款相當方便，「如果用刷卡還可以有回饋，而且可以自動扣款不怕忘記，對房東來講因為是第三方付錢，所以也不怕沒收到…」基於上述種種原因，讓他不禁好奇，「為什麼不開放銀行跟房東合作繳房租刷卡啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「為什麼房東不繳稅」、「房租為什麼不分期付款啊」、「你可以設定自動轉帳給房東帳戶」、「古代人？不會設自動轉帳？」。

不過也有內行人點出關鍵難度，直言「稅」、「手續費誰出？這樣房東要報稅了，有那麼蠢嗎？」、「手續費誰要出？你當銀行吃素的？」、「3％跟報稅你出？」。