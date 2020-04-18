男生大學畢業後，若不再研讀博碩士學位，將盡服兵役的義務，而接到兵單後，抽「兵種」則成了人生大事。有一名男網友提到，接到兵單得知抽籤日期，但因懶得回去抽籤，因此打算請人代抽，沒想到此文引發網友討論，狂勸他別代抽。

一名網友在PTT表示，近日收到了兵役單，得知抽兵種的日期，但由於在學校還有課要上，加上懶得回去抽籤，發現單子上有標示，假若沒到場抽籤，將由里長或代表者代抽，讓他困惑的詢問「兵種代抽沒差吧！總不會這樣就要去馬祖了吧！」。

但不少網友則勸自己抽最保險，更指別鐵齒，代抽很容易抽到海陸，「代抽怪別人，自抽怪自己」、「抽籤那天我期末考，讓里長代抽中空軍」、「我就代抽中海陸，所以後來才專長申請抽替代役，不然原本想說普通大頭兵當一當也是不錯體驗」、「別不信邪，我當初也覺得板上老人臭在唬爛，結果現場看，海陸都代抽，真心不騙」。

也有人認為，現在服兵役時間短，抽到哪個兵種根本沒差，「我當時50幾個人中，海陸有3支籤，我爸帶抽就中了，不過4個月去海陸也不錯，很快就出來還可以跟別人炫」、「里長幫我抽到空軍，不過現在這麼短有差嗎？」、「抽到什麼都嘛隨便，現在當的時間那麼短」。