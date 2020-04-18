現代人工作忙碌，無法準時倒垃圾也是常有的事情，日前就有網友透露，因為輪班的關係，趕不上倒垃圾的時間，因此會將廚餘直接冰在冷凍庫，沒想到此舉卻被親戚直批「很噁心！」讓她十分錯愕，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，因為工作屬於輪班性質，無法天天倒垃圾，因此她通常會將包得很嚴實的廚餘冰在冷凍庫，等集滿後再一次裝袋拿去丟垃圾車，媽媽也一直用這方式處理廚餘，不但方便，也沒有臭酸味，更不會滋生蟑螂。直到某次親戚來家裡要冰塊，看見冷凍庫一袋袋的廚餘後，竟然直呼噁心，還說冰塊不要了，讓她不禁納悶，「不懂為什麼會覺得這樣很噁心欸！」

貼文一出後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我也都放冷凍，不長蟲、不發臭」、「學到一招」、「比放在廚房發臭好」、「廚餘丟冷凍＋1，廚餘就是吃不完的剩菜而已」、「還沒壞掉發臭之前，冰起來應該ok的，隔夜菜也是先冰在冰箱呀。為何換一個名稱，就很多人無法接受了呢？」

也有人認為「包的再好，百密必有一疏，會交叉汙染…」、「冷凍只是降低細菌活性，不是降低細菌數量或殺死細菌，這樣存放反而間接汙染其他食物。不過因工作時間而遇不到垃圾車也的確是一個困擾，提醒原PO要注意其他食物的鮮度，別吃壞肚子了」。