新冠肺炎疫情嚴重，不僅衝擊到航空、旅遊業，甚至不少餐廳因此倒閉，昨(17)日火鍋超市始祖「祥富水產」，更傳出「因疫情影響，公司不堪長期虧損」的消息，讓外界相當震驚。而日本不少餐廳業者也苦不堪言，其中一間電商更使出神招解決現況，讓旗下的餐廳暫時免於倒閉危機。

綜合日媒報導，美食網站「KitchHike」以交換廚房為概念，由於近期受到新冠肺炎的影響，導致底下的餐廳收入不佳，甚至恐面臨倒閉危機，為了解決這種狀況，於是他們提出「先付錢，未來用餐」的想法，讓顧客先購買餐券，靠著這筆錢應援餐廳。

而餐廳會提供7至9折的優惠，顧客可透過app購買餐券，成為「未來顧客」，這一筆錢將幫助店家挺過難關，目前已有1626人參加購買，應援總金額為378萬日圓，而KitchHike公司代表山本雅受訪時提到，由於得知受疫情影響，不少店家來客數大幅減少，才會想到用此方法幫忙。