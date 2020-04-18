新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重，站在第一線的醫護人員，仍不顧自身安全照顧病患，也希望民眾可以確實做好防疫工作，泰國日前有不少護理師，為了呼籲民眾乖乖待在家，於是寫下標語並拍照分享於社群媒體，由於其中不少護理師顏值高，反而讓網友暴動了。

臉書粉專《泰國清邁象》分享泰國護理師照，並寫下「護士手上寫著『好好在家，還是要來醫院陪護士？』，這是鼓勵防疫嗎？」，只見她們皮膚白皙，擁有天菜級的顏值，泰國粉專《สมาคมนิยมสาว พยาบาล แห่งประเทศไทย》也收集眾護理師防疫宣導照，讓人看得為之心動。

不少網友表示「護理師長這樣..會不會病都不想好了」、「我情願留院防疫」、「男性會不會都主動去檢疫」、「見到她們…什麼病都可以戰勝」、「我去，都不要搶。這時候不犧牲哪時候犧牲」、「但是他們都穿防護衣啊！」、「泰國的護士美眉，總是不會讓人感到失望」。