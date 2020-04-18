大陸解放軍與美國在2020年3至4月間，頻頻派遣軍機在台灣附近海域巡航，其中有「轟-6、殲-11」等知名戰機，值得注意的是，雙方還派出具電子對抗或偵蒐功能的軍機，這也代表對於電子戰的重視，而兩岸的電子戰攻防，其實時間已長達半世紀以上。

國民黨於1949年退回台灣後，與美軍戰機不斷偵蒐並轟炸大陸，在1956年至1957年間，還曾改造美製的C-46運輸機成陽春版電戰機，飛至距離大陸20至30浬處的3千米以上高空，蒐集、監聽解放軍攔截國軍機的通信資料，當時被稱為「東二計劃」。

蔣介石也非常重視國軍電子戰能力，1962年曾提到「為使勝利更有把握，希望美協助130 機（美國C-130運輸機）五架，反雷達機二架」，甚至希望能以電戰機反攻，但最終美國表示不同意。而美國仍依賴國軍執行電戰任務，台空軍第三十四中隊（即黑蝙蝠中隊），與第三十五中隊（黑貓中隊），就是因此類行動而出現。

台空軍第三十四中隊、第三十五中隊的資金、訓練與設備皆由美方提供，而國軍則負責挑選菁英飛行員，主要偵蒐大陸情報或空投等任務。中共於1964年試爆首顆原子彈後，美國為了立即蒐集相關資訊，1967年曾派出黑貓中隊至新疆羅布泊偵照，並投下蒐集數據的儀器。

前黑貓中隊飛行員莊人亮表示，當時他不清楚任務詳情，原本以為美國欲向大陸投擲原子彈，甚至偷準備了一份東京地圖，打算起飛後轉至日本投下，直至看到掛在U-2偵察機腹的吊艙，外型並不像原子彈後，才讓他鬆了一口氣。美國中情局在1969年，還曾改裝酬載量更大的C-130運輸機，密令黑蝙蝠中隊從泰國塔克里（Takhli）空軍基地起飛，至甘肅酒泉發射場空投兩具觀測器，此任務為「奇龍計劃」。