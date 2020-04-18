防疫物資全來自大陸 紐約州長好崩潰(影片來源/youtube/NBC News)

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，截至目前為止，美國死亡人數多達3.4萬人，紐約州先前更成為重災區，儘管近期疫情已日漸趨緩，但危機仍尚未完全解除，紐約州州長庫默（Andrew Cuomo）於17日，點出遇到的挑戰，發現目前所需的物資竟都從大陸製造，讓他崩潰的喊「怎麼會這樣！」。

紐約州長庫默（Andrew Cuomo）在記者會上提到，本州疫情進入趨緩，目前將進行大規模的檢測，未來想重啟經濟，就必須讓民眾做到外出與公共衛生間的平衡，州政府也需加強檢疫、追蹤病例及隔離等工作，更指無論口罩、防護衣、防護面罩及呼吸機，全都來自大陸製造，也是他經此次疫情獲取的經驗教訓。

不僅如此，大規模檢測也是一項新挑戰，如今所需檢測試劑的主要供應商同樣來自大陸，讓他相當崩潰，「化學試劑從哪來？大陸，在過去的40天裡，所有的物資都來自大陸，全球現在都在向大陸尋求這些化學試劑，這也是身為州長的我，無法解決的事情」，因此檢測試劑的供應也成問題，急需要聯邦政府的幫助，更呼籲聯邦應財務援助州府，才能夠穩定當地經濟。