俄羅斯一名考古學家，1968年在哈卡斯地區的墓葬中，發現了一顆由黏土製成的古代頭雕，且已有2千年的歷史，但頭雕裡的骨頭尺寸較小，看起來不像整顆人類頭骨，但當時技術不夠成熟，擔心會破壞雕塑完整性，因此一直進一步研究，近日用現代X光掃描後，揭密驚人發現。

根據《The Siberian Times》報導，考古學家馬蒂諾夫(Anatoly Martynov)於1968年，在Shestakovsky的6號墓葬中，發現一個黏土製成的頭雕，其為中亞遊牧民族塔格族（Tagar）墓地，做工相當精美，可說是非常了不起的發現，不過當時X光掃描技術不純熟，雖然知道內部並不尋常，但仍不清楚頭雕裡究竟有什麼。

馬蒂諾夫直到1971年推測，頭雕內有一個狹小的空間，懷疑裡面可能藏頭骨，但因為尺寸較小，所以與人類頭骨並不匹配，由於擔心破壞頭雕，因此一直未再深入研究，過了40年後，考古學家又回至塔格（Tagar）墓地，發現該族以精心製作葬禮聞名，之後還發現200具屍體的大型地窖。

Almost four decades after this clay head was discovered in Khakassia, scientists return to the question of why there was a ram’s skull buried inside it https://t.co/RTwMRXXT1I pic.twitter.com/9VSiOE41DZ — The Siberian Times (@siberian_times) April 16, 2020

考古與人種學教授波洛斯馬克(Natalya Polosmak)與俄羅斯科學院西伯利亞分校的核物理研究博士庫博(Konstantin Kuper)攜手合作，再次對頭雕進行X光掃描，透露「有人認為，裡面應該是一個人類頭骨，但我們用儀器掃描後，發現裡面竟是一隻羊的頭骨，令人十分驚訝」，而這顆「羊頭」頭雕是首次發現，過去未曾有類似雕塑。

為何古代人要用羊頭骨，保持人骨遺骸的完整，波洛斯馬克認為，其一可能是距今2100年前的塔格族人，以此非同尋常的方式，埋葬一個頭顱不見的名人，也許他在針葉林裡迷路，或溺水、在異國他鄉失踪了，之後族人為了紀念他，因此用動物頭骨製作成人臉，用雕刻來紀念他。