過動、愛哭、缺乏擔當、抗壓性低？當媽媽抱怨兒子越來越不像「男孩子」時，失序、暴力、自毀，亦是現代男孩的黑暗面貌。日本法務省研究：「隨機殺人的兇手大多為男性」。心理、生理、教育、經濟等，把男孩推向火坑的原因不只一個！全世界63個國家正延燒的「男孩危機」，我們該如何遏止與預防？

【精彩書摘】

影響孩子是否具有同理心的關鍵─爸爸與小孩的相處 時間！7種爸爸常見教養方式暗藏價值！

1. 執行規矩（相對於訂下規矩）

常有媽媽問：「為什麼我開口時，小孩都沒反應；爸爸一開口，小孩馬上放下 手邊事？」這讓媽媽覺得自己不被尊重。但我想問題不在爸爸的聲音比較低沉，因為孩子平常也不見得會理爸爸，除非爸爸出手管教時。針對單親爸爸和單親媽媽的研究發現，媽媽說自己的壓力比爸爸大許多—雖然她們獲得經濟支援的機會明顯比較高。最重要的原因，或許是媽媽比較會訂規矩，但爸爸是直接執行。舉例來說，雖然媽媽比較會要求孩子早早上床睡覺，但最後容許孩子晚睡或是不固定時間睡覺的機率，卻是單親爸爸的3倍以上。

影響孩子是否具有同理心的關鍵─爸爸與小孩的相處(圖片提供/三采文化)

有個男孩半開玩笑地說：「媽媽就像放羊的小孩一直重複警告；但爸爸只講一 次，就會變成大野狼。」沒有被約束規矩的男孩，控制能力會變差。芝加哥大學犯罪實驗室（University of Chicago Crime Lab）檢視為何在最近一年半內，有610位芝加哥公立學校學生遭同校同學槍擊時，他們發現犯案男孩的特點是缺乏衝動控制、衝突排解和社交技巧。然而，這項研究漏了一點，就是衝動控制與社交技巧是父親參與教養的優點之一，但這些男孩幾乎都沒有父親陪伴。

2. 探索自然與冒險

爸爸會帶孩子去野外露營或探險，但也常讓媽媽擔憂孩子受傷或迷路。因此，爸爸得有個說法減少媽媽的煩惱：跟著爸爸學習探險，孩子就不會迷路。這些 優點在孩子幼年時期就可以看出端倪。有爸爸鼓勵探險（同時也設下限制）的 幼兒，在12 到18個月後會表現出更佳的社交與情感技巧。

3. 外酥內軟的爸爸泡芙

即使爸爸常以搞笑形象和孩子打鬧玩耍，他們也能分辨子女興奮害怕與真心害 怕時的差別。當爸爸感覺到孩子真的害怕時，就會收手；若孩子太過興奮而失 控或做出不適當的舉動時，爸爸就會暫停，指出孩子犯錯的地方「比利，你可 以這樣跟妹妹玩嗎？」孩子通常會先辯解，但也會將爸爸的沉默解讀為「不可 以這樣對妹妹，否則就不要玩了。」而後續不是比利改變玩法，就是爸爸說遊 戲結束。

男孩缺乏「情緒智力」恐造成反社會人格障礙、成為霸凌者！解決2大問題填補孩子的同理心

英雄觀教男人殺戮，而非聆聽；教他們壓抑情感，而非表達情感；教他們冒險，而非評估風險；教他們假裝有自信，而非承認恐懼；教他們對不懂的事裝懂；教他們別向父母、同儕、上帝、心理醫生、伴侶等求助。這些行為都有其目的。如果男人假裝有自信、裝懂，雖然可能會喪失性命，但他會以領導的角色死去，而非追隨者—至少是英雄，不是輸家。在他死前可以贏得尊敬、愛與性，這些都強過當個被忽視的好人、無法激起妻子欲望的老公，或娶個他毫無興趣的對象為妻。

多數男孩都有「失落的同理心」的體驗(圖片提供/三采文化)

男孩獲得情緒智力的障礙

男孩「失落的同理心」，多數男孩都有「失落的同理心」的體驗。因為男孩的同儕很少會聆聽；男孩抗拒上教堂、教友的關心，以及永遠有人聽他愛他的信仰；男孩抗拒心理治療，以及能降低孤寂與疏離感的保密責任；男孩也覺得，在可能成為女友的對象面前顯露不安是沒有吸引力的，除非他在表現得像克拉克．肯特之前，就先向他的露薏絲坦承自己是超人。

英雄觀與情緒智力在日常生活的發展

好環境幫助了女孩，卻傷害了男孩「為機會遷徒」（Moving for Opportunity）計畫，曾讓美國住房及城市發展部（The Department of Housing and Urban Development）隨機選擇4,500個家庭搬到比較好的住家地區。15年後，再追蹤這些家庭的孩子，發現搬到較好環境的男孩 患有創傷後壓力症候群的機率，與從戰爭歸來的軍人相當。

(本文摘自《男孩危機：偽單親、兩性失衡、缺乏競爭力，兒子的未來正在崩解，我們該如何出手相助？》/三采文化 提供)