過動、愛哭、缺乏擔當、抗壓性低?當媽媽抱怨兒子越來越不像「男孩子」時,失序、暴力、自毀,亦是現代男孩的黑暗面貌。日本法務省研究:「隨機殺人的兇手大多為男性」。心理、生理、教育、經濟等,把男孩推向火坑的原因不只一個!全世界63個國家正延燒的「男孩危機」,我們該如何遏止與預防?

影響孩子是否具有同理心的關鍵─爸爸與小孩的相處 時間!7種爸爸常見教養方式暗藏價值!

1. 執行規矩(相對於訂下規矩)

常有媽媽問:「為什麼我開口時,小孩都沒反應;爸爸一開口,小孩馬上放下 手邊事?」這讓媽媽覺得自己不被尊重。但我想問題不在爸爸的聲音比較低沉,因為孩子平常也不見得會理爸爸,除非爸爸出手管教時。針對單親爸爸和單親媽媽的研究發現,媽媽說自己的壓力比爸爸大許多—雖然她們獲得經濟支援的機會明顯比較高。最重要的原因,或許是媽媽比較會訂規矩,但爸爸是直接執行。舉例來說,雖然媽媽比較會要求孩子早早上床睡覺,但最後容許孩子晚睡或是不固定時間睡覺的機率,卻是單親爸爸的3倍以上。

有個男孩半開玩笑地說:「媽媽就像放羊的小孩一直重複警告;但爸爸只講一 次,就會變成大野狼。」沒有被約束規矩的男孩,控制能力會變差。芝加哥大學犯罪實驗室(University of Chicago Crime Lab)檢視為何在最近一年半內,有610位芝加哥公立學校學生遭同校同學槍擊時,他們發現犯案男孩的特點是缺乏衝動控制、衝突排解和社交技巧。然而,這項研究漏了一點,就是衝動控制與社交技巧是父親參與教養的優點之一,但這些男孩幾乎都沒有父親陪伴。

2. 探索自然與冒險

爸爸會帶孩子去野外露營或探險,但也常讓媽媽擔憂孩子受傷或迷路。因此,爸爸得有個說法減少媽媽的煩惱:跟著爸爸學習探險,孩子就不會迷路。這些 優點在孩子幼年時期就可以看出端倪。有爸爸鼓勵探險(同時也設下限制)的 幼兒,在12 到18個月後會表現出更佳的社交與情感技巧。

3. 外酥內軟的爸爸泡芙

即使爸爸常以搞笑形象和孩子打鬧玩耍,他們也能分辨子女興奮害怕與真心害 怕時的差別。當爸爸感覺到孩子真的害怕時,就會收手;若孩子太過興奮而失 控或做出不適當的舉動時,爸爸就會暫停,指出孩子犯錯的地方「比利,你可 以這樣跟妹妹玩嗎?」孩子通常會先辯解,但也會將爸爸的沉默解讀為「不可 以這樣對妹妹,否則就不要玩了。」而後續不是比利改變玩法,就是爸爸說遊 戲結束。

男孩缺乏「情緒智力」恐造成反社會人格障礙、成為霸凌者!解決2大問題填補孩子的同理心

英雄觀教男人殺戮,而非聆聽;教他們壓抑情感,而非表達情感;教他們冒險,而非評估風險;教他們假裝有自信,而非承認恐懼;教他們對不懂的事裝懂;教他們別向父母、同儕、上帝、心理醫生、伴侶等求助。這些行為都有其目的。如果男人假裝有自信、裝懂,雖然可能會喪失性命,但他會以領導的角色死去,而非追隨者—至少是英雄,不是輸家。在他死前可以贏得尊敬、愛與性,這些都強過當個被忽視的好人、無法激起妻子欲望的老公,或娶個他毫無興趣的對象為妻。

男孩獲得情緒智力的障礙

男孩「失落的同理心」,多數男孩都有「失落的同理心」的體驗。因為男孩的同儕很少會聆聽;男孩抗拒上教堂、教友的關心,以及永遠有人聽他愛他的信仰;男孩抗拒心理治療,以及能降低孤寂與疏離感的保密責任;男孩也覺得,在可能成為女友的對象面前顯露不安是沒有吸引力的,除非他在表現得像克拉克.肯特之前,就先向他的露薏絲坦承自己是超人。

英雄觀與情緒智力在日常生活的發展

好環境幫助了女孩,卻傷害了男孩「為機會遷徒」(Moving for Opportunity)計畫,曾讓美國住房及城市發展部(The Department of Housing and Urban Development)隨機選擇4,500個家庭搬到比較好的住家地區。15年後,再追蹤這些家庭的孩子,發現搬到較好環境的男孩 患有創傷後壓力症候群的機率,與從戰爭歸來的軍人相當。

