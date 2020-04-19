台灣人愛吃日本料理，其中一道料理「丼飯」更是能見度最高、最受許多人歡迎，但其中的「丼」字，到底要怎麼念呢？有位網友表示，日前到日式餐廳點餐，當他跟店員說「要一份牛ㄉㄢˇ飯」，此時店員糾正他念錯了，讓他超無奈，貼文也引起網友熱議。

網友在臉書社團「爆怨公社」分享經歷，當他大聲跟店員說「我要外帶2個大的牛膽(音)飯」，店員先是一臉疑惑，接著糾正他說「那個字唸動哦」，當下一旁高中生還竊笑，原PO大嘆「好像我不識字一樣」，他也貼出教育部異體字字典證明，原來「丼」這個字念「ㄉㄢˇ」或「ㄐㄧㄥˇ」，並非大家常念的「ㄉㄨㄥˋ」。

原PO無奈表示「大家都做錯的事，做久就變對了，將錯就錯吧」，至於手機注音打「ㄉㄨㄥˋ」會出現丼字，原PO解釋是因為眾人「約定俗成」的關係，中規中矩的注音輸入法，像是微軟、倚天就沒有。

「丼」字引起大家討論，網友認為會念「ㄉㄨㄥˋ」，是日文發音的緣故，「感覺應該是日文發音的關係，講真的我也是今天才知道正確的讀音，多了解了一件事了」、「原來唸錯好久」、「長知識了」、「語言可以積非成是，沒有絕對」、「在外說ㄉㄨㄥˋ飯，是日文讀音過來的，久念成俗，殊不知丼字，其實是漢字而來」。