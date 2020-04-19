三不五時逛逛全聯超市，常會發現意想不到的隱藏好東西，最近這款神物討論度非常高、還可以完美複製夜市美食！有位女網友在全聯購買「即食油雞胸」，回家後加料製作成鹹水雞，美味程度讓她驚呼相見恨晚，同時也吸引許多網友買回家自己料理。

女網友在臉書社團「我愛全聯 好物老實說」分享，一款全聯自有品牌「即食油雞胸」，裡面附有一包雞油，淋上去就可以直接吃，可以額外撒胡椒鹽，立刻變身鹹水雞，除了雞胸還有雞翅、雞腿等部位，「再也不用特別跑菜市場買雞，還要害怕煮太老之類的麻煩問題」。

同時也分享如何製作鹹水雞，將青菜、想吃的東西滾水川燙，煮熟後急速冷卻，青菜口感才會脆，接著將所有食物放進鍋裡，大量加蔥花、洋蔥、蒜，喜歡吃辣就加辣椒，蓋上鍋蓋搖一搖就完成。

許多網友看完分享，紛紛PO出用「即食油雞」系列作成的美食，「跟風買了一包油雞胸，覺得蠻大一片的，第1天做了一大盤鹽水雞，還剩下的隔天做成雞肉飯」、「油雞胸加松茸做成御飯糰」、「做成鹹水雞再加辣鵝油，好吃到升天」。