Brazilian man Xiahn Nishi (니시샨) Korean plastic surgery for Asian eyes(影片源自Youtube)

很多人整形大多是為了讓自己更帥、變的更美，但這位來自巴西的男子，並不這麼認為，他整形是為了成為韓國人，不惜捨棄原本金髮碧眼的模樣，多次動刀超過10次，而他整形完照片曝光，也讓許多網友驚訝，原來迷戀韓國可以到這種程度！

來自巴西新漢堡(Novo Hamburgo)的男子賽恩(Xiahn)，曾到韓國釜山大學當交換學生，回國後無法忘懷韓國當地風情及「K-pop(韓流)」，希望自己也能擁有韓國人外貌－單眼皮、黑髮，就像真正的韓國人一樣，於是賽恩在巴西尋找整形醫生進行整型手術，將自己改造成韓國人。

賽恩首先改變膚色，然後將鼻子整成窄小挺拔的形狀，為了讓眼睛看上去更像韓國人，他也進行縮小眼睛手術，整形完的賽恩，對手術結果非常滿意，因為連鄰居都以為他是韓國人，而賽恩也不是本名，他原名其實是馬克思(Max)，會改叫賽恩，是因為他取了韓文名니시샨(Ni Sis-Yan)的緣故。

跨人種的整形，成為網路討論的話題，有人支持、也有人批評，就連家人也只有父親支持，母親則難以理解兒子為什麼不喜歡原本的模樣，但賽恩不以為意，他認為每個人都有權利做自己喜歡的事，雖然外表是韓國人，但是他依舊還是巴西人。