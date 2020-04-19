新冠肺炎防疫期間，不少人盡量少外出，有些企業甚至改成在家上班，但你會因少出門的關係，而減少洗澡次數嗎？日前有一名女網友提到，由於懶惰且少外出，認為這樣身體也不算髒，因此只洗重點部位，讓她好奇其他女生是否也跟她一樣，在網路上引發討論。

一名女網友在《Dcard》透露，由於自身較懶的關係，認為洗身體相當花時間，因此進到浴室後，只會洗臉部、頭部及私密處，之後便擦乾淨身體、穿衣服，好奇提到「想問各位會每天洗澡嗎？全身都洗的很乾淨徹底的那種，還是只有我自己懶」。

有些人認為，會視身體狀況洗澡，「最近因為疫情的關係，已經四天沒出門了，沒出門的話，就是會洗腋下屁屁跟妹妹，其他地方就用清水而已」、「我連妹妹都懶得洗，大概兩到三天洗一次」、「寒流來、沒出門，的確會偶爾犯懶只洗重點」、「冬天大概兩天洗一次，夏天看狀況，如果覺得流很多汗，身上汗臭味很重就會洗，如果覺得頭髮不油就隔天再洗」。

還有人指大開眼界，認為每天洗澡是基本，「每天洗澡+1而且也每天洗頭，一天沒洗澡就很難說服自己躺在床上啦」、「我每天從頭頂洗到腳，不管有沒有出門」、「頭髮、臉跟妹妹不就是女生洗澡最麻煩的部分嗎？既然三個都洗了其他地方一起洗也沒差吧」，也有人幫忙緩頰「有出門都會洗喔！都待在家可能隔1至2天會洗一次，但是內褲都會換。大家也太激動了吧，很多攻擊的話都出來了，這不是習慣跟認知上的不同而已嗎？沒什麼基本不基本吧！」。