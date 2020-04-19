有兩段影片在網路上引起熱議，一段是一隻看起來相當詭異的生物，手長腳長、臉部小小的；另一段則是一個看起來像長滿綠色毛的人類，緩緩爬上岸，影片讓人看的毛骨悚然，甚至有傳聞說是水鬼，真相曝光後竟是幾年前曾爆紅的動物「樹懶」。

河邊驚見詭異生物 居民：水鬼現身(第一段影片/源自Youtube)

第一段影片中，男子正在展示一隻身體上下一樣粗、四肢長長的動物，牠就像穿了迷彩服，頭頸細長，乍看有點像烏龜，男子先在動物身上輕輕撫摸幾下，接著將試圖爬離馬路的動物拖到路中間，最後用手抓起整隻動物，但因為該動物從頭至尾正面幾乎都朝下，無法看清楚真正面目。

河中上岸的樹懶(影片源自Youtube)

另一段則是有國外居民，在河邊發現一隻「長毛怪」，也是四肢修長，在水裡載浮載沉，毛髮呈現綠色，爬上岸的模樣看起來相當詭異，直到居民上前查看真相，才發現是一隻樹懶，因為身上毛髮長滿青苔，才會看起來像「水鬼」。

其實樹懶常被認為是水鬼、水猴子(民間傳說中的神秘生物)、河童，因為在水中的模樣，常會讓當地人誤會，不過2016年迪士尼動畫《動物方程式》(Zootopia)，讓大家認識這隻奇特生物，甚至開始覺得樹懶可愛呢！