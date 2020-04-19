有些人天生胃口大，就算吃進許多食物，身材仍非常瘦，例如台灣大胃王youtuber「千千」，吃不胖的身材讓人好羨慕。日本一檔節目，先前跟拍一名正妹大胃王的一天，只見她購買的食物量比男性還要多，她的胃口大的驚人，儘管身材仍然非常瘦，但上圍卻意外的兇，讓觀眾秒失焦。
谷亞沙子(谷あさこ)出生於1993年，來自神奈川縣，畢業後在ASIA PROMOTION公司擔任自由播音員，2018年離開後，直到今年才加入SPACE CRAFT經紀公司，兼職youtuber，頻道內容以美食為主，而且食物份量都非常多，155公分的她儘管食量大，但體重卻只有42公斤，曾參加日本大胃王綜藝節目《美女ランチ–美女午餐》、《有吉研討會》等，當時以亮麗外型與驚人食量爆紅。
綜藝節目《ウワサのお客さま》日前跟拍沙子的日程，只見她至好市多(Costco)大買特買，驚人的食材分量，讓不少人大開眼界，不過沙子身材纖瘦，但上圍仍非常洶湧，也意外吸引觀眾眼球。沙子也提到，由於本身喜歡烹飪，因此為了吃到美食，她每次都會至好市多消費，並為自己做飯，未來也夢想能像播報員「水卜麻美」一樣出色。
文章來源：c-something
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。