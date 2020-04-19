便利商店的微波食品，不斷推陳出新，口味也越做越美味，漸漸打破微波食品就是不好吃的印象，其中7-11不管是微波、還是冷凍袋裝食品，都是夜貓族解饞的首選，因此有網友好奇「7-11最強微波冷凍食品是哪個」？結果網友全激推這款炸物。

網友在論壇PTT上發文表示，前幾天深夜想吃炸物，但這個時間點已經沒有炸物可以買，只能到超商買微波食品過過癮，「以前覺得鍋貼是所有裡面最好吃的，但現在覺得辣味雞球，真是個不簡單的東西，那個辣度那個口感」，同時也想知道大家推薦哪款微波食品。

許多網友認同員PO的看法，大讚辣味雞球夠辣夠入味，且比較不會因為微波後變的軟爛，算是值得一吃的微波食品，「辣味雞球$39、鍋貼$30這兩個不錯」、「解嘴饞會買來吃」、「雖然覺得好吃，但看到後面成分，還是少吃一點好」。

其他像是桂冠義大利麵、爪哇咖哩、紐澳良雞翅、義式香料烤雞腿都是網友推薦的前幾名，「桂冠義大利麵系列」、「爪哇咖哩加韓式炸雞」、「烤半雞，特價買吃超爽」、「桂冠義大利麵跟燉飯真的讚」、「絕版的薯霸也很好吃」。