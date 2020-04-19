麗莎曾上節目提及父親時，表示「真希望我們有更多時間」(影片來源/youtube/TODAY)

史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）是蘋果公司聯合創始人之一，在世時擁有相當高的成就，但在他4名子女當中，卻曾否認與大女兒麗莎．布倫南(Lisa Brennan)的親子關係，甚至還與她冷戰多年，直到逝世前才向女兒道歉，而麗莎也寫出自己的故事，揭開與父親賈伯斯的秘辛。

綜合外媒報導，麗莎在書中《Small Fry》回憶，母親克里斯安．布倫南（Chrisann Brennan）與父親於1972年，在庫比蒂諾（Cupertino）的霍姆斯特德高中（Homestead High School）相遇，之後兩人曾一度分開，但賈伯斯從里德學院（Reed college）休學後，便與朋友一同創辦了蘋果公司，而這時母親與父親又重新再一起。

直到1977年，布倫南意外懷孕，但賈伯斯得知後，不僅沒有喜悅，甚至非常氣憤，「當她告訴他時，他氣得衝出去，怒甩門後離開」，隔年布倫南在俄勒岡州一個農場生產，賈伯斯過了幾天才來看他們，卻堅稱「這不是我的孩子」，雙方為了撫養費用還鬧上法院，並進行DNA測試，結果顯示為94.4％可能為直屬親屬，也證實兩人的親子關係。

儘管有報告證實，但賈伯斯仍駁斥親子鑑定，並稱「美國有28％的男性都可能是父親」。不過為何當時急著確認此事，並要求賈伯斯每月需支付385美元撫養費，麗莎透露「4天後蘋果上市了，一夜之間我的父親身家就超過2億美元」，而她的母親是一名藝術家，只靠著兼職清潔、服務生等工作養孩子，在麗莎7歲之前，母女倆甚至搬家13次。

雖然賈伯斯曾拒絕接受麗莎，但他早期的一部蘋果電腦，就曾命名為「麗莎(Lisa)」，當時他對外聲稱Lisa只是「Local Integrated Systems Architecture」的首字母縮寫，但之後他也承認，這其實就源自大女兒的名字。多年後賈伯斯也漸漸承認麗莎，但對於麗莎而言，她總是想盡辦法想要獲得父親的愛、討他歡心。

賈伯斯曾開著保時捷載麗莎回他的豪宅，由於她聽說父親有許多名車，如果車子被刮傷，他便會再換一台新的，因此在搭車期間，她為了打破沉默，便隨口說「車若不要了，能不能給她」，豈料這卻讓賈伯斯非常不悅，直截了當地說「絕對不會」，這讓麗莎非常心痛，知道自己說錯話了，父親接著又說「你什麼都得不到，你明白？你什麼也得不到」。

麗莎上高中後，賈伯斯便與新婚妻子勞倫（Laurene）生活，陸續生下三個孩子，期間發生過爭執，導致兩人好幾年未再聯絡，直到賈伯斯罹癌後，他才發現以前都未多花時間陪女兒，不僅忘了她的生日、不回訊息與電話等，讓他感到相當抱歉，並哭著對麗莎說「我欠你個人情」，最終留下數以百萬的遺產給麗莎，金額與其他子女一樣。