每個人對於性的需求都不同，大多數人認為，男生的性需求比女生多，但其實不盡然如此。韓國有一名男網友透露，女友大學主修體操系，兩人在假日才會見面，經常在家滾床單，每次次數更多達3次以上，讓他筋疲力竭，好奇詢問多少次才是正常，在網路上引發討論。

根據韓媒《Insight》報導，指出男性平均一周的自慰次數，超過1次的比例為45%，而女性則是15%，男性平均每日有4.75次的性衝動，足足高出女性2倍之多，儘管只是平均數，但研究顯示可見，男性性慾高於女性，大多數人也這樣認為。

一名韓國男網友日前在網路上表示，讀體操的女友性慾比他強，也為他帶來困擾，由於女友住在學校宿舍，只有遇到周末或假期時，兩人才會見面，女友經常會來到他家玩，每次滾床單次數至少3次甚至更多，而女友在比賽、考試後，性需求甚至會更大，他無奈地說「我曾2天內做了20次」。

這讓原po相當苦惱，詢問「女友性慾較強的狀況，是不是比較少見？」，但知道女友比賽壓力大，這可能是她的發洩管道，因此也不忍心坦白，但次數如此多，身為男性的他也非常痛苦。不少網友認為，這狀況令人擔憂，光是用想的就很痛，建議兩人應該進行溝通，不應該由一人默默承受。

而WWE職業摔角選手魯西(Ronda Rousey)曾上吉姆．羅馬（Jim Rome）節目透露，「對於女生來說，這會提高睪酮激，所以在比賽前，我會盡可能多發生性行為」。但有一些專家則認為，想要有效提高情侶間的親密度，「牽手與親吻」才能夠讓愛更堅固。