古代戰爭以馬為作戰工具，因此被稱為「戰馬」，其又被分為作戰及提供軍需兩種作用，甚至衍生出「騎兵」的兵種，主要以騎乘動物為移動，由於戰馬的好壞會影響作戰方式與效果，因此馬的敏捷度與速度，也顯得格外重要，但中國古代的戰馬卻都矮如驢子，與現代馬大為不同，究竟為何呢？

根據《鳳凰網》報導，汗血馬出產於中亞，屬於山地的馬種，抗疲勞且蹄堅硬，甚至能夠「日行千里」，目前在土庫曼只有3千匹左右，被視為國寶，據傳狂奔時會留下紅色汗水，宛如血色一般，以此得名。張騫出使西域後被發現，之後被帶回漢朝。

古代人製的馬雕塑，體型看起來較胖且腿短(示意圖/達志影像)

漢武帝使其與蒙古馬雜交，改良馬的品種，大大提升漢朝戰鬥力，《史記》曾記載過汗血馬，指其「其先天馬子也」，在古代作為作戰用戰馬，而被漢武帝稱天馬的「烏孫馬」，屬於哈薩克馬的一種，骨骼粗大結實，且皮毛又厚又密，適合用於距離短的攻擊，另外遼宋金元時期的戰爭中，作用最大的「蒙古馬」，雖然體型矮小但耐力佳，以上兩者皆作為作戰用戰馬。

但為何古代戰馬卻越來越矮呢？儘管汗血馬體型算高大，但引進後為了加強本地馬的速度等，因此多次與汗血馬進行雜交，由於汗血馬數量不多，且為了保持優良性，馬匹大多會被閹割，導致繁殖力下降，數次雜交後使良駒品種越變越少。再者，宋朝育種學使用「回交育種法」，讓母馬與小馬近親交配，最終導致優質基因受影響。

不僅如此，宋朝曾一度實施保馬法，宋神宗期間，戰馬僅15萬多匹，朝廷為了鼓勵西北邊疆人民代養官馬，表示只要願意養馬者，朝廷將供給馬匹，甚至出錢幫人民購買，但民間養馬技術不專業，也沒有給足必須的養分補給，這也使得馬的品質不斷下降，古代因缺乏科學知識，且經常與較矮的蒙古馬雜交，最終導致馬越來越矮。