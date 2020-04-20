為什麼你的狗狗聽得懂你說的話？為什麼你的狗狗如此愛著你？著名犬隻行為科學家用最清楚的方式、最有力的論證，帶領你從內而外明白狗狗的行為與思考，不只讓你更了解狗狗，還讓你更愛你的毛寶貝！

【精彩書摘】

全世界最聰明的狗——切瑟爾與約翰．皮雷

從表面上看，這自然像是證據，證明切瑟爾的犬種很幸運地擁有非凡的天生智 能。但邊際牧羊犬還有其他不凡的特質：令人驚奇不已的工作企圖心。我所遇過最聰明，擁有最驚人的能力，能夠理解人類的意圖的狗，一定就是切瑟爾無 誤。這不只是我的個人評價，英國廣播電台（BBC）都暱稱牠為「全世界最聰明的狗 」。這隻有經典黑白相間毛色的邊際牧羊犬，知道超過一千二百種玩具的名字。切瑟爾擁有真正的邊境牧羊工作犬的特色：一隻需有事情使牠專注的狗，否則她會拆解傢俱。她的主人約翰．皮雷（John Pilley）是一名尋找退休後嗜好的前任心理學教授。約翰讀過關於有隻邊際牧羊犬能理解超過三百種物件，來自德國的研究，而在領養切瑟爾後，他決定自己來測試犬隻理解人類語言的極限。給切瑟爾取這名字自然是因為她熱衷於追逐物件。

當我於2009年拜訪他與切瑟爾在美麗的南卡羅萊那州內陸的家時，他們已合作超過三年。約翰在他家後陽台的大型塑膠儲物箱裡，放置了大量的玩具，他邀請我到後陽台，隨意挑選十件玩具，它們都是我們會拿給狗與幼童的玩具。在每一件玩具上，約翰都以油型麥克筆寫上一個名字。他要求我在筆記本上寫下這些名稱，把玩具帶進屋裡，把它們放在起居室後牆與沙發間的空地上。我做這些事時，為了不讓約翰與切瑟 爾看見我選了哪些玩具，他們在房子前院等待。

當我準備好這一切約翰交代我做的事，我請他們回到屋內。約翰坐在沙發上，背對我 放置玩具的空間，他在自己面前放了一個空的塑膠容器，示意切瑟爾坐在容器旁邊。所有事情都準備好後，約翰自筆記本上的清單讀出第一件玩具：「好，切瑟爾，去拿金魚來。」切瑟爾環顧四周，她不知道我把玩具放在哪裡。「金魚，快去，切瑟爾，去拿金魚來。」

敏捷地躍起，切瑟爾開始到處走動，找尋玩具。她很快地就發現一堆玩具在沙發後面，她把鼻子貼近地面，在那堆物件中找出金魚來。在決定那物件到底是不是金魚前，她把臉與每個物件都貼得非常近，從旁看來似乎有點像近視眼，她顯然在做著與每個人類在此情況下都會做的行為。很快地，她以嘴巴自玩具中挑撿出一件，然後帶著它跑回到約翰那裡。

「把它放在桶子裡。」約翰下了指令，指著他面前的塑膠容器。這似乎是最棘手的部分，切瑟爾很猶豫，明顯地很不情願放掉她發現的東西。「在桶子裡」，約翰再說一 次。「把它放在桶子裡。」切瑟爾終於默然同意，將玩具放入塑膠容器內。「好的，讓我們來瞧瞧。」約翰說，他將玩具取出，讀出上面的標籤。當他確認她的 選擇正確時，約翰以近乎狂喜的口吻說：「看，那是金魚！它是金的，它是條魚，它是金魚！」

是什麼讓狗狗如此特別？牠不只是為了吃！

確實，在被迫選擇的情況下，大多數的狗傾向與人類在一起，而非被餵食；當然，隨時間推移，牠們在習慣有人類相伴後就會開始進食。難道牠們不該如此嗎？那並不是說人類因此變得不重要，只是牠們沒有設想到那人會突然離開。在我為「關於狗狗為何特別」那慢慢成形的想法開始搜尋證據後沒多久，我發現巴夫洛夫的這項實驗中，為人所遺忘的層面。巴夫洛夫對於狗對人類存在產生了顯著的生理反應之研究發現，在某種程度上算是遠古科學歷史，但它們也為我所感興趣的情感反應提供了很好的範例，同時讓我希望能加以研究。所以現為維吉尼亞理工學院暨州立大學的教授，我的前學生——艾瑞卡．佛爾貝洽（Erica Feuerbacher），與我聯手設計一系列實驗，以重拾巴夫洛夫與岡特那被遺忘許久，關於人類存在對狗狗的衝擊的研究。我們想知道對於狗狗來說，牠們認為很重要的人類與自己為伴的這體驗有多重要。在某種意義上，我們針對巴夫洛夫與岡特數十年前在他們的研究中所觀察到，對人類存在的情感反應之力道加以測量。

狗狗們值得更好的待遇——狗狗也會分離焦慮

大多的狗無法成功應付牠們壓抑的孤獨感，因而採取各種不同的方法，從吠叫到啃咬家具，屋內的不當穢污，還有許多其他的孤獨症狀。我們將這些焦慮煩亂的跡象標籤為「分離焦慮症」，並以藥物或行為干預進行治療。正如同狗狗所了解，甚至期望人類的支配地位，牠們也渴望社會接觸。實質上在牠們的基因裡，牠們需要與其他的生物建立關係；牠們需要玩友善的遊戲；牠們需要接近關愛牠們的人類。狗對於與所愛的人類之間的親密程度，會因個體而不同。例如我的賽弗絲渴望觸摸，但只有觸摸——當我在辦公桌、床上或者在沙發上時，賽弗絲依偎在我身邊，觸摸我的腳。她真的很討厭被高高舉起與擁抱，並且對於當她在地上時給她來個全身大熊抱這件事，表現出模稜兩可的態度，這似乎取決於她當時的心情。有些狗喜歡被從地上抱起並且被緊抱在心愛的人類懷裡；其他狗則不會尋求持續不斷的接觸，而且在悠然自處時最為開心。

(本文摘自《狗狗的愛 讓動物科學家告訴你，你的狗有多愛你》/四塊玉文創 提供)