新冠肺炎(COVID-19)疫情趨緩，加上周末好天氣，大量遊客湧入宜蘭的五峰旗山，也就是秘境景點「抹茶山」，爆量的人潮連當地居民、攤商也嚇到，從網友拍攝的照片來看，擁擠人潮不僅無法保持安全距離，還有許多人沒戴口罩，不禁令人擔憂成為防疫破口。

宜蘭五峰旗山會成為新的神秘打卡景點，是因為日本攝影師小林賢伍拍攝的「抹茶山」，他在Instagram放上照片並形容是「臺灣の抹茶冰淇淋山」，意外在台灣還有日本爆紅，吸引大批網友朝聖秘境，且透過日本攝影師小林賢伍的鏡頭，讓人感受到大自然的魅力，挖掘出許多不為人知的秘境之美。

在 Instagram 查看這則貼文 抹茶山🍵 小林賢伍 KengoKobayashi（@iamnotkengo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 8 日 下午 11:45 張貼

但想要跟這祕境拍照不容易，必須走超過10公里路程，來回大概要花費5小時左右，雖然登山路途不簡單，但成功登頂後可以欣賞軟綿綿抹茶山，踏上最高處的觀景平台，享受環繞遼闊的視野，隨處都是層層山巒，才會吸引遊客前往拍照打卡。

登山遊客暴增，民眾排隊上山、人擠人寸步難行，羅東林管處表示，雖然好天氣大家想上山走走，希望遊客保持安全距離，並戴上口罩，垃圾也請帶下山，維持大自然環境，至於是否管制人流，還有待評估。